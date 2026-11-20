Португальский футбольный агент Паулу Барбоза отметил прогресс «Спартака» по сравнению с прошлым годом и оценил его шансы на титул. По его мнению, команда борется за победу в чемпионате России, сообщает Metaratings.ru .

Барбоза считает, что в нынешнем сезоне за игрой москвичей интересно наблюдать. Он назвал это положительным моментом для российского футбола: клуб с большой историей давно не становился чемпионом и переживал трудности, но теперь дает надежду на успех.

Агент также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с махачкалинским «Динамо». По его оценке, «Спартак» может и должен победить в гостях.

После 14 туров Российской премьер-лиги москвичи занимают третье место с 29 очками. Махачкалинское «Динамо» примет «Спартак» в 15-м туре 22 ноября. Матч начнется в 16:30 по московскому времени.