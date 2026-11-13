«Одноклассники» покажут спортивные трансляции с тифлокомментированием в Международный день слепых

«Одноклассники» проведут серию спортивных прямых эфиров с тифлокомментированием — специальным аудиоописанием, которое помогает незрячим и слабовидящим зрителям следить за тем, что происходит на экране 13 ноября. В соцсети в этот день пройдут трансляции женского хоккея, мужского волейбола, мужского хоккея и тенниса.

Тифлокомментаторами станут Алексей Золин, Вячеслав Илюшин и Виталий Гарцев. Они будут в деталях описывать происходящее — расстановку и движение игроков, эмоции и обстановку на арене.

Посмотреть матчи можно по следующему расписанию:

10:30 Женская хоккейная лига. Сахалин — Бирюса

15:00 РОЛЬФ Суперлига. Кузбасс — Динамо-Урал;

19:00 Всероссийская хоккейная лига. АКМ — Рязань-ВДВ;

19:00 Континентальная хоккейная лига. Северсталь — Трактор;

00:30 Финал WTA 2026. Соболенко — Свитолина.

Как отметил директор по маркетингу и контента «Одноклассников» Борис Мокроусов, спорт — одно из важных направлений для ОК.

«Мы хотим, чтобы пользователи могли не просто следить за спортивными событиями, но и по‑настоящему чувствовать себя частью происходящего. Поэтому мы регулярно проводим прямые трансляции матчей и соревнований, развиваем спортивный контент и создаем новые форматы для болельщиков. При этом для нас особенно важно, чтобы спорт был доступен каждому», — подчеркнул Борис Мокроусов.