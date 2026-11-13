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    Прямой эфир

    «Одноклассники» покажут спортивные трансляции с тифлокомментированием в Международный день слепых

    предоставлено организаторами
    Фото: предоставлено организаторами

    «Одноклассники» проведут серию спортивных прямых эфиров с тифлокомментированием — специальным аудиоописанием, которое помогает незрячим и слабовидящим зрителям следить за тем, что происходит на экране 13 ноября. В соцсети в этот день пройдут трансляции женского хоккея, мужского волейбола, мужского хоккея и тенниса.

    Тифлокомментаторами станут Алексей Золин, Вячеслав Илюшин и Виталий Гарцев. Они будут в деталях описывать происходящее — расстановку и движение игроков, эмоции и обстановку на арене.

    Посмотреть матчи можно по следующему расписанию:

    Как отметил директор по маркетингу и контента «Одноклассников» Борис Мокроусов, спорт — одно из важных направлений для ОК.

    «Мы хотим, чтобы пользователи могли не просто следить за спортивными событиями, но и по‑настоящему чувствовать себя частью происходящего. Поэтому мы регулярно проводим прямые трансляции матчей и соревнований, развиваем спортивный контент и создаем новые форматы для болельщиков. При этом для нас особенно важно, чтобы спорт был доступен каждому», — подчеркнул Борис Мокроусов.

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