Открытый кубок ШОС в Москве и Подмосковье собрал 2 тысячи спортсменов

Тысячи спортсменов собрались для участия в крупных международных соревнованиях — Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества. Турнир проходит в Москве и Подмосковье.

Атлеты ведут ожесточенную борьбу за сотню комплектов наград в одиннадцати дисциплинах. Всего в турнире участвуют порядка двух тысяч спортсменов, они состязаются в различных видах спорта: теннис, художественная гимнастика, самбо, скалолазание, шахматы, дзюдо, прыжки на батуте, фехтование и других.

Министр спорта Михаил Дегтярев напомнил, что идею спортивного сотрудничества в рамках стран ШОС выдвинул президент Владимир Путин в 2023 году.

«Уверен, что этот межгосударственный формат займет прочное место в спортивном календаре», — отметил глава Минспорта.

Он уточнил, что соревнования не являются альтернативой международным чемпионатам, они лишь их дополняют.

Ранее подмосковная теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в полуфинала WTA. Она победила Арину Соболенко из Белоруссии.