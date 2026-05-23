Аршавин объявил, что болеет за «Спартак» в Суперфинале Кубка России

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин заявил, что в матче Суперфинала Кубка России намерен болеть за московский «Спартак». Такое признание он сделал в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат!» .

Свой выбор прославленный спортсмен пояснил тем, что «Спартак» хорошо показал себя в матче с «Краснодаром» в Российской премьер-лиге и способен удержать лидерство в Суперфинале.

«Я хочу, чтобы „Спартак“ победил, чтобы МакSим послушать, потому что эпично это было, когда они с „Динамо“ играли», — заявил Аршавин.

Встреча «Спартака» и команды «Краснодара» в Суперфинале Кубка России пройдет на стадионе «Лужники» в ближайшее воскресенье, 24 мая. Игра начнется в 18:00.

Действующим обладателем Кубка России является команда ЦСКА, победившая «Ростов» в прошлом году после серии послематчевых пенальти.

Чемпионом России по футболу по итогам сезона-2025/2026 стал петербургский «Зенит». На выездном матче команда всухую обыграла «Ростов» со счетом 1:0. Новый титул сделал петербургскую команду рекордсменом по количеству главных футбольных наград. Для «Зенита» это уже 11-е чемпионство.