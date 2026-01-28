Суд удовлетворил иск Аршавина к Барановской по сумме алиментов

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск футболиста Андрея Аршавина к бывшей жене, телеведущей Юлии Барановской, об изменении суммы алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Разбирательство по делу шло с конца сентября в закрытом режиме. РИА «Новости» со ссылкой на адвоката ответчицы Николая Фетисова сообщало, что спортсмен хотел снизить долю по алиментам до одной четвертой, а с апреля 2026 года — до одной шестой доходов из-за необходимости выплачивать алименты ребенку от другого брака.

Всего у футболиста шестеро детей, при этом мать одного из них, по словам самого Аршавина, не стала записывать ребенка на его имя.

С марта в России изменится система учета алиментов. Их включат в доход семьи для оценки нуждаемости, которую будут рассчитывать не от МРОТ, как сейчас, а от среднемесячной зарплаты по региону.