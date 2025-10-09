Аршавин попросил снизить алименты на детей от бывшей жены

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин подал заявление в суд с просьбой снизить сумму алиментов на детей от бывшей жены — телеведущей Юлии Барановской. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

В настоящее время Аршавин отдает на их содержании более половины дохода. Пара познакомилась в 2003 году и провела девять лет вместе. В 2005 году у футболиста и ведущей родился сын Артем, в 2008-м — дочь Яна, а в 2012-м — сын Арсений.

Теперь бывший спортсмен хочет уменьшить размер алиментов до 1/4, а с апреля 2026 — до 1/6 части доходов. Основная причина прошения — Аршавин с августа 2025 выплачивает алименты ребенку от другого брака.

По предварительным данным, помимо детей от Барановской, у Аршавина есть две дочери от разных женщин. От второй бывшей жены Алисы Кузьминой у него осталась восьмилетняя дочь — на нее спортсмен также выплачивает алименты.

Сейчас Аршавин проживает с новой возлюбленной по имени Анна, которая также родила ему ребенка. По информации РИА «Новости», долгов по алиментам у экс-футболиста нет. Его заявление рассмотрят 14 ноября в Савеловском суде Москвы.

Ранее Барановская показала фотографии с детьми от Аршавина. Поклонники отметили, что старший сын похож на отца.