Аршавин рассекретил своего шестого внебрачного ребенка

Футболист Андрей Аршавин в шоу «Карты, деньги, два мяча» рассказал, что на самом деле у него не пять детей, а шесть. Но мать внебрачного ребенка вычеркнула его из графы «отец».

«Детей у меня шесть! Хотя официально пять. Мама еще одного ребенка не захотела его записывать на меня», — объявил он.

Спортсмен признался, что ребенка родила его бывшая девушка, к которой он всегда относился с теплотой и нежностью. Однако Аршавин до сих пор не может понять, почему она не дала новорожденному его отчество.

Бывший игрок «Зенита» добавил, что женщина не ожидает от него финансовой поддержки. Она сказала, что он может ничего не платить и это будет на его совести. Аршавин заверил, что продолжает помогать бывшей возлюбленной и их общему ребенку.

У Аршавина уже есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской. Они познакомились в 2003 году и провели вместе девять лет. В 2005 году у них родился сын Артем, в 2008-м — дочь Яна, а в 2012-м — сын Арсений.

Причиной расставания стала новая избранница футболиста — Алиса Казьмина, журналистка и манекенщица. Они поженились в 2016 году, а через год у них родилась дочь Есения. Однако и этот брак распался.

Этим летом у известного спортсмена появилась на свет еще одна дочь — Ева. Как сообщило издание 7Дней.ru, ее мать Анна Петрушина ранее занимала должность руководителя отдела маркетинга в футбольном клубе «Зенит».

Ранее телеведущая Юлия Барановская показала фото со своими детьми от Андрея Аршавина. Поклонники отметили, что старший сын очень похож на отца.