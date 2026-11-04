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    Batragoal. Как футболист из Орехово-Зуева Алексей Батраков покорил Стамбул и Лигу чемпионов

    Фото: РИА «Новости»

    Еще недавно выросший в Орехово-Зуеве российский футболист Алексей Батраков ездил на тренировки в столицу на электричке и считался слишком маленьким для взрослого футбола, а сегодня он забивает голы в Лиге чемпионов. Спортсмену всего 21 год, но он уже успел проделать путь от мини-футбола в Подмосковье до турецкого клуба «Галатасарай», фанаты которого поют в его честь «Калинку-малинку». Как складывалась его карьера — в материале 360.ru.

    Врожденный талант

    Алексей родился 9 июня 2005 года в Орехово-Зуеве. Его отец Андрей, владелец строительной фирмы, стал первым футбольным наставником сына — вместе они играли во дворе и смотрели матчи по телевизору.

    В дошкольном возрасте мальчик оказался в мини-футбольной школе «Восток», где тренировался с ребятами на несколько лет старше. Разница в возрасте его не смущала: он играл на равных.

    На это и обратил внимание Андрей Нагибин, будущий первый тренер Батракова в «Локомотиве».

    «Мне кто-то из товарищей сказал, что в местной мини-футбольной команде за 2002 или 2003 год играет мальчик 2005-го. Заинтересовался: кто такой? Пришел на игру — и сразу впечатлился. Леша удивил совсем не детским принятием решений. Это что-то врожденное, ни один тренер так научить не может. Я взял контакт родителей и пригласил их в Москву», — рассказывал он в беседе с championat.com.

    Фото: РИА «Новости»

    Нагибин жил в том же городе, поэтому на первые занятия они добирались вместе — полтора часа на электричке до Курского вокзала, потом еще 40 минут на метро. Дорога была выматывающей.

    Едем на тренировку: Лешка спит, потому что утро, едем обратно — тоже спит уставший.

    Андрей Нагибин

    Позже родители стали возить сына в Москву на машине, и так продолжалось до шестого класса. Затем мальчик переехал в интернат железнодорожников.

    Первые шаги в «Локомотиве»

    Еще в шесть лет Батраков попал в академию «Локомотива». Первоначально его зачислили в состав 2006 года — на год младше, потому что физически он проигрывал сверстникам. Но техника, игровой интеллект и упорство мальчика быстро изменили решение тренеров: Лешу перевели в состав, соответствующий его году рождения.

    «Леша всегда был самым маленьким, в какие-то годы вообще был на две головы ниже всех сверстников, но никогда его место в составе не вызывало сомнений», — вспоминал экс-директор академии Владимир Кузьмичев в беседе со «Спорт-Экспресс».

    По его словам, он всегда знал, что Батраков окажется на ведущих ролях в премьер-лиге: юный спортсмен проявлял характер и демонстрировал отличную технику.

    Леша был самым маленьким с огромным отрывом, но при этом всегда с капитанской повязкой. О чем-то это говорит, верно? И всех скептиков он в итоге посрамил.

    Владимир Кузьмичев

    Первый детский турнир в составе «Локо» принес Алексею награду как лучшему полузащитнику. В 14 лет он дошел с командой до финала UTLC Cup, где москвичи уступили «Барселоне» по пенальти.

    Фото: РИА «Новости»

    Дальше — победы в ЮФЛ-2 и Молодежной футбольной лиге, звание MVP. Также Батраков тогда поделил первое-второе места по системе «гол + пас» (результат — 9 голов и 12 передач).

    «Батраков пришел в „Локомотив“ совсем маленьким во всех отношениях мальчиком, но с очень светлой головой. Папа, мама иногда приезжали на игры в академию, поддерживали Лëху. Было видно: внимательные, порядочные люди, любят сына и то, чем он занимается», — поделился с championat.com тренер Вячеслав Вашкевич, под руководством которого спортсмен достиг первого крупного командного успеха.

    Основной состав

    Летом 2023 года Алексея начали подтягивать к основному составу «Локомотива». Он сыграл в предсезонных матчах и забил «Волгарю».

    Зимой 2024-го футболист продлил контракт до 2027 года, после чего полетел на сборы в ОАЭ. Там он сумел отличиться дважды: в матчах с «Аль-Ухдудом» и «Гульф Юнайтед» забил по голу, а также сделал голевую передачу.

    В РПЛ Алексей дебютировал 31 марта 2024 года — вышел на замену на 55-й минуте матча с «Краснодаром». В мае того же года тренер Михаил Галактионов доверил ему место в стартовом составе в игре против «Ростова».

    Первый гол за «Локо» Батраков забил 12 мая в гостях у «Оренбурга» с передачи Глушенкова.

    Настоящим прорывом для Алексея стал сезон 2024/25. Полузащитник выдал мощнейший старт, забив семь голов и отдав шесть передач в первых 10 турах РПЛ. На столь яркую игру отреагировали и в Европе: Международный центр спортивных исследований (CIES) включил Батракова в топ-100 лучших молодых футболистов мира, отдав ему 67-ю строчку.

    Фото: РИА «Новости»

    Параллельно развивалась карьера в сборной. Дебютировав за «молодежку» в сентябре 2023 года в матче против Узбекистана, уже осенью 2024-го Батраков удостоился вызова в расширенный состав национальной команды.

    В конце 2024 года спортсмен получил престижную премию «Первая пятерка» — 98 из 105 экспертов признали его лучшим молодым игроком РПЛ.

    Личная жизнь Алексея Батракова

    В июне 2026 года футболист женился на бывшей футболистке сборной России Ирине Подшибякиной, с которой познакомился в 2024-м на базе «Локомотива» в Баковке. Избранница старше спортсмена на 10 лет, но влюбленных разница в возрасте не беспокоит.

    «Это не смущает ни нас, ни наших близких. Как понимаю, это волнует общественность, но отношения-то наши, нам вместе жить», — так ответила хейтерам Ирина в соцсетях.

    Стамбул и Лига чемпионов

    Летом 2026 года карьера Батракова тоже вышла на новый уровень. Московский «Локомотив» согласовал его трансфер в турецкий «Галатасарай» за 25 миллионов евро.

    Контракт, заключенный до 2031 года, подразумевает зарплату в 3,25 миллиона евро в сезон, а сумма отступных для европейских клубов составила 55 миллионов.

    Дебют Алексея в «Галатасарае» состоялся 30 августа: он вышел на замену в перерыва матче с «Гезтепе», завершившегося со счетом 3:2. Вскоре, 10 сентября, прошел его первый матч Лиги чемпионов. Россиянин вышел в стартовом составе гостевой встречи против «Спортинга».

    Месяц спустя, 13 октября, Батраков забил свой первый гол в ЛЧ — в ворота «Барселоны». 21 октября он закрепил успех, забив мяч ударом головой на 44-й минуте матча против французского «Лилля».

    По данным «РБ Спорт», Алексей стал первым россиянином за 16 лет, забившим в двух матчах ЛЧ подряд за иностранный клуб. До него это получилось у Романа Павлюченко в «Тоттенхэме» в ноябре 2010 года.

    Накануне, 3 ноября, Батраков оформил дубль в домашней игре со «Штутгартом» (2:0), забив дважды за три минуты. Ему присудили приз как лучшему игроку матча.

    Благодаря таким результатам и целеустремленности россиянин обрел огромную популярность в Турции. Одноклубники трогательно зовут его Bebek — «малыш» (рост Алексея — 168 сантиметров, вес — 58 килограмм), болельщики посвятили ему кричалку на мотив «Калинки-малинки» и придумали для него прозвище Batragoal, сложив фамилию с английским словом goal — «гол».

    Следующий матч «Галатасарая» в Лиге чемпионов состоится 24 ноября, команда выступит против «Астон Виллы» из Бирмингема. И, похоже, для Батракова это только начало.

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