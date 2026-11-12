Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Каррика отправили в отставку

Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкла Каррика уволили с должности. Об этом сообщили в официальном заявлении футбольного клуба.

Отставка Каррика связана с неудачным стартом этого сезона.

«Майкл был и навсегда останется легендой „Манчестер Юнайтед“. Как и во времена своей игровой карьеры, за время работы в клубе он проявил высочайший уровень самоотдачи и профессионализма. Его лидерские качества и достижения в прошлом сезоне навсегда останутся в памяти болельщиков», — подчеркнули в ФК.

Нового главного тренера команды пообещали назначить в ближайшее время.

Каррик стал тренировать футболистов после увольнения Рубена Аморима в январе 2026 года. Тогда руководство «Манчестер Юнайтед» с неохотой приняло решение об увольнении наставника.