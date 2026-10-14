Организатор свадеб Рыненкова назвала тренды выездных торжеств в 2026 году

Выездные свадьбы в 2026 году стали полноценными многодневными путешествиями для близких. Об этом ИА НСН сообщила руководитель свадебного агентства Vozdukh Weddings Валерия Рыненкова.

По ее словам, среди зарубежных направлений у пар из России популярны Грузия, Армения, Белоруссия и Турция, а внутри страны — Санкт-Петербург и Калининград.

Организатор отметила, что стоимость самого праздника за границей или в регионах сопоставима со столичным банкетом аналогичного уровня или обходится чуть дешевле. Основные расходы формируют перелеты, проживание, трансферы и логистика команды. Из-за дополнительных трат такие события чаще делают камерными на два-три дня.

Рыненкова подчеркнула, что успех выездной свадьбы зависит от точности логистики и команды, а не от бюджета.