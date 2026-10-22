Турэксперт Арзуманов заявил, что визовый режим не повлияет на турпоток россиян в Черногорию

Введение виз не остановит поездки россиян в Черногорию, так как турпоток в республику оставался небольшим. Об этом сообщил коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов в беседе с ИА НСН .

Ранее посол России в республике Александр Лукашик заявил, что власти Черногории официально уведомили Москву о прекращении с 1 ноября действия межправительственного соглашения об условиях взаимных поездок.

По словам Арзуманова, выездной туризм зависит от цен на билеты, доступности и визовых условий. Представитель туроператора подчеркнул, что игрокам рынка и путешественникам придется адаптироваться к новым срокам оформления документов, однако желающие отдохнуть в Черногории продолжат поездки.