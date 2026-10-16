Турэксперт Арзуманов назвал среднюю стоимость туров в Африку

Арзуманов сообщил, что в среднем на поездку в Африку на одного человека стоит рассчитывать сумму от 120 до 150 тысяч рублей, хотя цены могут варьироваться. Он подчеркнул, что в Танзанию обычно не летают на неделю — стандартный тур включает от 10 ночей, а лучше две недели. В Марокко ситуация проще, но это направление позиционирует себя прежде всего как экскурсионное.

По словам Арзуманова, при должной заинтересованности в российском туристе эти направления будут адаптироваться под запросы граждан, например, отели начнут активнее внедрять форматы «Все включено» и анимацию для детей.