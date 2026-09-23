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    Турэксперт Осипова заметила, что осенью 2026 года россияне чаще выбирают Дагестан и Абхазию

    Этой осенью вырос спрос на поездки в Дагестан и Абхазию. Россияне также отдыхают на южных курортах и путешествуют по Сибири и Дальнему Востоку, сообщает Общественная Служба Новостей.

    Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова рассказала, что осенью туристы активнее бронируют поездки и отели в Абхазии. В Дагестане после слабого начала летнего сезона показатели бронирования выросли почти на 8%.

    Краснодарский край остается популярным благодаря бархатному сезону. Растет интерес к Камчатскому краю, Магаданской области и другим направлениям Сибири и Дальнего Востока. Туристы также выбирают экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, речные круизы и железнодорожные туры.

    За границей россияне чаще отдыхают в Турции, Китае, Таиланде, Вьетнаме, на Мальдивах и в Объединенных Арабских Эмиратах. Сохраняется спрос на поездки в Азербайджан, Узбекистан и Белоруссию. По словам Осиповой, осенний сезон проходит стабильно, хотя туристы иногда сталкиваются с переносами и отменой авиарейсов.

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