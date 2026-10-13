Россию назвали популярным направлением у вьетнамских туристов

Благодаря введению безвизового режима для вьетнамских граждан интерес к России как к туристическому направлению вырастет. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Соруководитель комитета РСТ по въездному туризму, генеральный директор компании «Тари Тур» Марина Левченко назвала введение безвизового режима очень хорошей новостью. Она уточнила, что организованный турпоток из Вьетнама сейчас находится на подъеме.

«Снятие этих формальностей однозначно будет стимулировать спрос. Если не зимой, то весной мы увидим эффект от нововведения», — отметила эксперт.

По ее словам, чаще всего вьетнамцы едут организованными группами в Москву, Петербург и Мурманск. Она добавила, что туристический поток из Вьетнама активизировался еще до пандемии благодаря быстрому росту среднего класса.

Ранее турагентства зафиксировали рост интереса российских пенсионеров к зимовке во Вьетнаме. Наибольшей популярностью пользуется курортный город Нячанг.