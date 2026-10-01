Спрос на глэмпинги вырос за год на 10%

За последний год россияне стали чаще интересоваться глэмпингом, спрос и цены на аренду таких объектов за год выросли на 10%. Об этом РИА «Недвижимость» сообщил директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин.

Он предположил, что интерес вырос из-за стремления россиян отдыхать на природе с большим комфортом.

«Тренд на повышенный комфорт в путешествиях, связанный с переориентацией туристов с зарубежных направлений на внутренний туризм, — один из ключевых в последние годы», — отметил Мусин.

В начале осени средняя стоимость аренды глэмпингов составила 10,5 тысячи рублей за сутки. Количество таких объектов выросло на 9%. Средний срок аренды глэмпингов в России составил один-два дня.

Наибольшей популярностью такой формат отдыха пользуется в Подмосковье, Ленобласти, Краснодарском крае, Нижегородской области и в Карелии.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о росте спроса на туризм в регионе на 50–70%. Он отметил, что власти делают ставку на строительство новой инфраструктуры.