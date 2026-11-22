При пожаре в отелях на курорте Нунгви на Занзибаре никто из российских туристов не пострадал. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Сведения о пострадавших гражданах России в РСТ не поступали. Кроме того, туристы не обращались в страховые компании и к туроператорам.

По информации The Tanzania Times, пламя охватило шесть гостиниц, среди которых Makofi Hotel, Nungwi Garden Inn, пляж Baobab Sandies Beach и ряд сувенирных магазинов. Возгорание уже ликвидировали, а его причины пока выясняются.

Телеграм-канал Shot сообщил, что из-за пожара эвакуировали 183 туриста, их разместили в других гостиницах. Среди отдыхающих были и россияне.

В сентябре вспыхнул пожар в отеле Стамбула. В результате пострадали 12 человек. Еще семь постояльцев эвакуировали с верхних этажей при помощи лестниц.