Максим Галкин поделился кадрами масштабного пожара в Куршевеле

Телеведущий Максим Галкин* сообщил о сильном пожаре на элитном горнолыжном курорте Куршевель во Франции. Артист опубликовал кадры в Instagram**.

«У нас в Куршевеле пожар. Горит отель. С вечера горит, не могут потушить. Вот такой кошмар», — поделился артист.

Возгорание началось в пятизвездочном отеле Hotel des Grandes Alpes. По данным местных властей, из здания и ближайших строений эвакуировали 270 человек. На месте работают более 110 пожарных.

Префектура департамента Савойя уточнила, что тушение осложняется особенностями конструкции крыши и толстым слоем снега. Власти призвали туристов и жителей избегать района пожара.

Галкин* прилетел на отдых с детьми. Его супруга, 76-летняя Алла Пугачева, осталась на Кипре, уточнил The Voice.

Еще недавно Куршевель плясал под песню «Матушка-земля». Так на французском курорте отмечали Рождество российские знаменитости.

