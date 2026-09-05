Более 10 человек пострадали при пожаре в турецкой гостинице

Hürriyet: пожар в отеле Стамбула привел к госпитализации 12 человек

При пожаре в шестиэтажной гостинице Pera Plus в стамбульском районе Бакыркей пострадали 12 человек. Семерых постояльцев спасатели эвакуировали с верхних этажей с помощью лестниц, сообщила газета Hürriyet .

Возгорание произошло утром в субботу на первом этаже отеля. Причину происшествия пока не установили. Огонь быстро распространился по фасаду и достиг верхних этажей, из-за чего часть находившихся в здании людей оказалась заблокирована.

Во время пожара очевидцы слышали звуки взрывов. Прибывшие пожарные провели спасательную операцию и вывели из здания людей, которым требовалась помощь.

Большинство из пострадавших отравились дымом и продуктами горения. После оказания первой помощи на месте всех пострадавших доставили в больницы.

Пожар удалось локализовать и полностью потушить. Специалисты пожарной службы и правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства происшествия и причину возгорания, а также устанавливают происхождение звуков взрывов.

В конце августа огонь охватил лесной массив вокруг курортного города Фетхие на юго-западе Турции.