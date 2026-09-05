При пожаре в свадебном зале в ДР Конго погибли по меньшей мере 22 человека

В столице Демократической Республики Конго Киншасе произошел крупный пожар в свадебном зале. Погибли как минимум 22 человека и еще несколько получили тяжелые травмы, сообщило местное издание Actualite .

Пламя вспыхнуло в разгар праздника. Внутри зала находились сотни гостей. Огонь вызвал панику, в узких коридорах здания началась давка.

Тушить свадебный зал бросились очевидцы. Тела погибших пришлось выкладывать прямо на проезжую часть, помощь многим оказывали здесь же.

Власти полагают, что реальное число погибших больше предварительного. Разборы завалов все еще продолжаются.

Глава района Лингвала Норбер Мушинга заявил, что подобное регулярно происходит в густонаселенных кварталах Киншасы. Столица республики застроена хаотично, нормальной пожарной инфраструктуры здесь нет.

Ранее пожар в отеле Стамбула привел к госпитализации 12 человек.