Дым от лесных пожаров накрыл Ямал

Сильнейшие за 10 лет лесные пожары охватили Ямало-Ненецкий автономный округ. Смог дошел дошел до Салехарда, Тарко-Сале и Нового Уренгоя. Местные жители показали 360.ru последствия стихийного явления.

За лето в регионе выпало всего 5% нормы осадков. Засуха и грозы спровоцировали лесные пожары. Местные жители показали кадры с задымленных улиц и рассказали, что затыкают щели в окнах влажными полотенцами, лишний раз не выходят из дома или надевают маски.

К утру 26 августа, по данным пресс-службы правительства ЯНАО, насчитывалось 128 очагов возгорания. Горели леса в Красноселькупском, Надымском, Пуровском, Приуральском, Тазовском и Шурышкарском районах.

«Похожая ситуация была только в 2016 году. <…> Главный ущерб — погода на улице, задымленность, особенно в Надыме, в Пуровском районе», — сказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Лесные пожары охватили также Якутию и север Красноярского края. Туристам пришлось эвакуироваться из окруженной огнем горной местности.