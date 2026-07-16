Студента в Малайзии арестовали за нюхание обуви однокурсницы

В Малайзии полицейские арестовали студента университета по подозрению в преследовании и домогательствах к однокурснице. Мужчина попал на камеру видеонаблюдения, когда нюхал ее обувь, сообщило издание Mothership .

В полиции сообщили, что 22-летняя девушка с апреля 2026 года неоднократно жаловалась на преследования со стороны однокурсника, причем и на месте учебы, и в жилом районе.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как сталкер слонялся возле дома, где жила девушка. Осмотревшись, он просунул руку сквозь металлическую решетку, вытащил обувь жертвы и понюхал ее.

Мужчину проверили, выяснив, что он не был судим и не употреблял наркотики. Его задержали на один день. По уголовному законодательству Малайзии ему грозит до трех лет лишения свободы за преследование девушки.

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