Жар, рвота и диарея. Боня не смогла взобраться на Эверест из-за горной болезни

Российская телеведущая Виктория Боня была вынуждена отказаться от восхождения на вершину Эвереста из-за внезапного ухудшения здоровья. Во время пути у звезды началась горная болезнь. Для оказания помощи ее эвакуировали со склона на вертолете, рассказала Боня в Telegram-канале .

Сейчас девушку наблюдают врачи в деревне Лукла.

«Меня сегодня будет сложно узнать. Попросила кислород, потому что сатурация 55. И это я еще не сплю, а когда я буду спать, это вообще будет треш», — написала Боня.

По словам телеведущей, в лагере заболели еще пять человек. У участников экспедиции поднялась высокая температура, возникла рвота и диарея. По результатам обследований у Бони диагностировали вирусную инфекцию. Но она сохраняет надежды подняться в горы снова, когда ее самочувствие восстановится.

Ранее звезда сказала, что каждый альпинист понимает, что любое восхождение может стать «билетом в один конец».