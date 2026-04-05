Альпинист Киселев раскрыл схемы аферистов на Эвересте

Кандидат в мастера спорта по альпинизму Денис Киселев рассказал «Звезде» , что в Непале, где туризм является основным источником дохода, процветают мошенничества на Эвересте.

По информации The Times, на самой высокой горе планеты действует преступная сеть, которая зарабатывает на якобы спасении альпинистов. Пилоты-спасатели выставляют счета за полеты, которых не было, а врачи требуют деньги за процедуры, которые не проводились.

Киселев отметил, что симптомы отравления токсинами похожи на проявления горной болезни, такие как диарея и рвота.

«Без опытного специалиста и анализов это сложно поддается каким-то диагностикам, и спутать действительно легко», — пояснил он.

Для успешной реализации таких мошеннических схем требуется системный сговор. Если раньше они были не так распространены, то теперь их можно встретить во многих странах.

Альпинист советует путешественникам не быть «легкой добычей»: не показывать деньги во время путешествия и выбирать проверенные компании, которыми уже пользовались другие туристы.