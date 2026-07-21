Врач Хан перечислила первые признаки горной болезни

Врач-методист Светлана Хан предупредила, что быстрый подьем на высоту может вызвать острую горную болезнь даже у здоровых людей. Она назвала ранние симптомы и правила, которые помогают снизить риск, сообщают «Краснодарские известия» .

Хан рассказала, что быстрый подъем на большую высоту может вызвать острую горную болезнь даже у людей без хронических заболеваний.

К первым признакам она отнесла головную боль, головокружение, тошноту, выраженную слабость, бессонницу и снижение аппетита.

Хан пояснила, что при одышке в покое, нарушении координации, спутанности сознания или кашле с пенистой мокротой нужно прекратить подъем и начать спуск. По ее словам, такие симптомы могут указывать на высотный отек легких или головного мозга и требуют экстренной медицинской помощи.

«Важно объективно оценивать состояние своего здоровья, выбирать маршрут по силам, не игнорировать симптомы недомогания и заранее консультироваться с врачом», — цитирует Хан RT.

Чтобы снизить риски, специалист посоветовала после высоты около 2500 м набирать не более 300-500 м в сутки, соблюдать питьевой режим и отказаться от алкоголя.