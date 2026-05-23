Россиянам напомнили о новых правилах въезда в Таиланд и Китай

Перед летним сезоном отпусков россиянам напомнили о новых правилах въезда в ряд популярных стран Азии. Изменения коснулись прежде всего Таиланда, Китая и Саудовской Аравии.

В Ассоциации туроператоров России напомнили, что Таиланд планирует сократить безвизовый срок пребывания для граждан 93 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Кабинет министров королевства уже одобрил эту инициативу, однако точную дату вступления новых правил в силу пока не объявили. До этого проект должна рассмотреть визовая комиссия, после чего документ опубликуют в официальном вестнике Royal Gazette.

Возможность находиться в Таиланде без визы до двух месяцев была введена в 2024 году как временная мера для поддержки туристического потока. Власти ожидают, что возврат к более короткому сроку поможет сократить случаи нелегальной занятости среди иностранцев, в том числе тех, кто приезжает в страну на длительную зимовку.

В Китае, напротив, безвизовый режим для россиян решили продлить. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что он будет действовать до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными загранпаспортами смогут находиться в стране без визы до 30 дней с туристическими, деловыми, транзитными целями, а также для посещения родственников и знакомых.

Саудовская Аравия с 11 мая полностью отменила визовые требования для владельцев российских паспортов любого типа. Они получили право въезжать в королевство без визы на срок до трех месяцев в туристических целях. Аналогичный порядок действует и для граждан Саудовской Аравии при поездках в РФ.

Ранее российские ведомства также заявили о рассмотрении возможностей отмены виз с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Если переговоры завершатся успешно, поездки в эти страны станут проще, однако конкретные сроки введения новых правил пока не назвали.