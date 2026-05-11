Россиянам открыли новое безвизовое направление для путешествий

Россияне с 11 мая могут посещать Саудовскую Аравию без виз на срок до 90 дней в течение года. О вступлении соглашения в силу сообщила пресс-служба МИД России.

Безвизовый режим распространили на туристические, деловые и частные краткосрочные поездки.

«Российские граждане, направляющиеся в Саудовскую Аравию <…> осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать на территории Королевства, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу», — уточнила пресс-служба.

Соглашение подписали правительства России и Саудовской Аравии 1 декабря 2025 года в Эр-Рияде. По его условиям граждане каждой из сторон смогут въезжать на территорию другой страны без визы на период до 90 дней. Этот срок можно использовать непрерывно или разбить на несколько поездок в одном календарном году.

В последние годы королевство стало активнее развивать иностранный туризм и увеличивать поток гостей из других стран. В 2025 году между Москвой и Эр-Риядом открыли прямое авиасообщение, что привело к взаимному росту туристических потоков.