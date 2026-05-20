Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года
Китай принял решение о продлении безвизового режима для России до 31 декабря 2027 года. Такое заявление озвучил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова передал ТАСС.
«Для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией КНР приняла решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года», — заявил дипломат.
Россияне смогут въезжать на территорию Китая с обычными паспортами для деловых поездок, отдыха, посещения родственников и друзей на срок до 30 дней без оформления визы, уточнил Го Цзякунь.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине подписали Совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в также другие межправительственные, межведомственные и корпоративные документы. Российская и китайские делегации провели плодотворные двусторонние переговоры в рамках официального визита Путина в Пекин.