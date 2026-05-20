Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года

Китай принял решение о продлении безвизового режима для России до 31 декабря 2027 года. Такое заявление озвучил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, его слова передал ТАСС .

«Для дальнейшего упрощения гуманитарных обменов между Китаем и Россией КНР приняла решение продлить безвизовый режим для граждан РФ до 31 декабря 2027 года», — заявил дипломат.

Россияне смогут въезжать на территорию Китая с обычными паспортами для деловых поездок, отдыха, посещения родственников и друзей на срок до 30 дней без оформления визы, уточнил Го Цзякунь.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине подписали Совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в также другие межправительственные, межведомственные и корпоративные документы. Российская и китайские делегации провели плодотворные двусторонние переговоры в рамках официального визита Путина в Пекин.