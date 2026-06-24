Стоматолог Апанасова призвала запастись антисептическим ополаскивателем для зубов в отпуске

Зубная боль может испортить даже самый долгожданный отдых, особенно если вы находитесь далеко от квалифицированной стоматологической помощи. Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Мадина Апанасова рассказала Life.ru , какие вещи стоит взять с собой в отпуск, чтобы избежать проблем с зубами.

По словам специалиста, даже здоровые зубы могут доставить неприятности при смене климата и режима питания. Поэтому важно иметь минимальный набор для экстренной помощи в дорожной аптечке.

Первым делом стоит запастись антисептическим ополаскивателем или раствором. Он поможет снизить бактериальную нагрузку при случайной травме слизистой, ожоге или воспалении десны. Также не стоит забывать о зубной нити — она поможет избавиться от кусочков пищи, застрявших между зубами, и предотвратить воспаление.

Тем, кто носит брекеты, рекомендуется взять с собой ортодонтический воск. Он поможет справиться с натиранием щек и губ элементами дуги во время длительных перелетов или в жару. Обладатели съемных протезов и кап должны взять запасной контейнер и средства для очищения, чтобы избежать воспалительных процессов из-за нарушения гигиены.

Апанасова также предостерегла тех, кто откладывает лечение до отпуска. Если у вас есть невылеченный кариес, «ноющий» зуб мудрости или кровоточащие десны, лучше решить эти проблемы до поездки, чтобы избежать больших расходов на экстренную стоматологию за границей.