Сегодня 01:03 Пляжи Аланьи утонули в мусоре. Как европейский пластик испортил отдых в Турции Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Пляжи Аланьи заполонил мусор, а концентрация микропластика в акватории побережья достигла рекордных значений и привела к жалобам отдыхающих. Проблема дошла до парламента Турции, где потребовали принять меры. Почему популярный курорт оказался на грани экологической катастрофы и стоит ли сейчас туда ехать, разобрался 360.ru.

Аланья захлебнулась пластиком

Проблемы с чистотой моря на одном из самых популярных курортов Турции начались еще в начале лета. Жители Аланьи и туристы опубликовали в социальных сетях фотографии и видео с пластиковыми бутылками, пакетами, этикетками и мелкими фрагментами мусора, плавающими у берега. Особенно много жалоб поступало с пляжа Клеопатры. По данным издания Gazete Alanya, туристы и местные жители отказывались заходить в воду, заполненную пластиковыми бутылками и упаковками от продуктов питания.

«Пляж Клеопатры, на который мы приходим и заходим каждый день, не должен быть в таком состоянии. Жаль наших гостей, которые пришли сюда», — заявил местный экоактивист Сабри Тос.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitri Maruta/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Профессор Университета Чукурова Седат Гюндогду вместе с исследователями взял пробы воды в четырех точках побережья Аланьи в июне и июле. Худший результат оказался в акватории пляжа Дамлаташ — 34,05 миллиона частиц микропластика на квадратный километр. Это в 65 раз превышает самый высокий показатель загрязнения, который ранее фиксировали во время исследований средиземноморского побережья Турции. Еще одной проблемной точкой стал район Конкалы, где обнаружили 7,9 миллиона частиц на квадратный километр. Исследователи назвали его естественной зоной накопления микропластика из-за особенностей морских течений, доставляющих загрязнения из других районов Средиземного моря.

Откуда в Турции столько мусора

Рекордное загрязнение побережья Аланьи совпало с резким ростом импорта пластиковых отходов в Турцию. Страна уже несколько лет остается крупнейшим зарубежным получателем такого мусора из Евросоюза. Только в 2025 году страны ЕС отправили в Турцию рекордные 503 тысячи тонн пластиковых отходов — около трети всего пластика, который блок экспортировал за свои пределы на переработку. Значительная часть этого потока оказывается на юге Турции. По данным исследования Седата Гюндогду, около 60% импортируемых пластиковых отходов направляется в провинции Адана и Мерсин, где сосредоточено более 140 предприятий по их переработке. Однако существующая инфраструктура не справляется с поступающим объемом пластика. В 2024 году лицензированные предприятия Турции могли перерабатывать около 1,125 миллиона тонн отходов в год, тогда как общий объем внутреннего и импортированного пластика превышал четыре миллиона тонн.

Исследователи предупредили, что огромный разрыв между количеством отходов и возможностями предприятий повышает риск нелегального хранения, сброса и попадания пластика в окружающую среду.

Фото: Adrián Irago/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В 2026 году ситуацию ухудшили аномальные дожди. С октября 2025-го по конец июня на средиземноморском побережье Турции выпало на 44% больше осадков от нормы, а весной — на 86%. Паводки усилили течение рек Сейхан и Джейхан, в бассейнах которых расположено большое количество предприятий по переработке пластика. Исследователи допустили, что паводковые воды могли смыть хранившиеся там отходы и сточные воды в реки, откуда они затем попали в Средиземное море. Согласно использованному учеными моделированию, попавшим из рек в море частицам требуется в среднем 33 дня летом и 51 день зимой, чтобы достичь других участков побережья. Это объясняет, почему смытый в море пластик в больших количествах появился у Аланьи в самый разгар сезона. Проблема дошла до парламента Турции. Депутат от провинции Анталья Угур Пойраз направил запросы сразу четырем министерствам из-за возможного загрязнения побережья импортированными пластиковыми отходами. Парламентарий потребовал объяснить, как власти контролируют предприятия по переработке пластика в Адане и Мерсине, сколько нарушений выявили во время проверок и применялись ли к заводам санкции. Кроме того, Пойраз поднял вопрос об ограничении или полном запрете импорта пластиковых отходов.

Как Аланья очищает море

Пока на государственном уровне обсуждают причины загрязнения и возможные ограничения на импорт отходов, власти самой Аланьи борются прежде всего с последствиями. Для очистки поверхности моря муниципалитет использует специальное судно Wasteddin собственной разработки. Его создали местные специалисты из вторичных материалов, включая металл от старых автобусных остановок и ненужных водопроводных труб.

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В передней части судна установлены раскрывающиеся «крылья», позволяющие собирать плавающий мусор с полосы воды шириной около четырех метров. Wasteddin способен захватывать отходы с глубины до 40 сантиметров. Во время уборки судно движется со скоростью около четырех километров в час. Со сложенными конструкциями оно может разгоняться до 12 километров в час, чтобы быстрее добраться до загрязненного участка. В некоторых публикациях Wasteddin называют роботом, однако фактически это не автономное устройство: судном управляет экипаж. На фоне нынешнего загрязнения Wasteddin вновь начали активно использовать у побережья. Судно ежедневно выходит в море и работает с 08:00 до 18:00. Только за июнь и июль с поверхности воды с его помощью собрали 1,2 тонны мусора.

Пластик — проблема для всего мира

Загрязнение морей пластиковыми отходами остается глобальной экологической проблемой, которая в ближайшие годы не исчезнет. Об этом в комментарии 360.ru заявил эколог Анатолий Баташев. Он отметил, что ситуация на турецком побережье пока не достигла масштабов, которые наблюдаются на некоторых курортах Юго-Восточной Азии, где экологическая катастрофа приобрела масштаб бедствия.

Фото: Lex Zea/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Во всем мире завинчивают гайки на тему мусора. Идет масштабное, всепланетное экопросвещение, внедряются новые технологии, но в ближайшие 15 лет тема отходов, к сожалению, не уйдет», — отметил Баташев. Использование специальной техники для очистки акватории побережья эколог назвал нормальной практикой. Механизированные способы уборки применяли на европейских курортах задолго до появления современных автоматизированных систем. «Например, в Болгарии, Румынии в 70-е, 80-е годы буквально каждый день пляжи убирали с помощью механических средств. Есть такая возможность убирать, но робототехника с каждым годом становится все совершеннее, поэтому рано или поздно на пляжах появятся роботы», — допустил собеседник 360.ru. Баташев добавил, что сам по себе пластиковый мусор на пляжах представляет собой опасность для окружающих только если среди него окажутся острые предметы. «Если вы идете по пляжу босиком и наступили на какой-то осколок или что-то острое, конечно, это очень неприятно. Поэтому угроза есть», — заявил эколог. При этом он призвал отличать пластиковый мусор от биологического и канализационного загрязнения воды, которое несет уже другие риски для здоровья. «Если есть сброс каких-то биологических и канализационных отходов, то там очень серьезный риск заболеть кишечными заболеваниями», — пояснил собеседник 360.ru.

Стоит ли сейчас ехать отдыхать в Турцию

Загрязнение побережья пока не привело к массовым отказам россиян от поездок в Турцию, Об этом 360.ru заявила учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь. По ее словам, проблема не затронула все турецкие курорты и даже в пострадавших регионах носит локальный характер. В наиболее сложной ситуации оказались отдельные поселки и муниципальные пляжи.

«В целом такая ситуация действительно наблюдается, однако мы не можем сказать, что это привело к каким-то масштабным отказам от туров. Мусор не разбросан по всей территории Турции, здесь скорее точечная история», — объяснила Ансталь.

Фото: Jochen Tack/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com