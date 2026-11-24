Погода в районе Улувату в южной оконечности полуострова Букит на Бали спокойная, было пасмурно, но сейчас улицы сухие и все в порядке. Об этом рассказал один из находящихся там россиян в беседе с 360.ru на фоне сообщений о сильнейших наводнениях и оползнях на острове.

Очевидец прислал видео из района Улувату.

«Погода хорошая. Да, пасмурная, были дожди. Но улицы сухие, все хорошо. <… > Может быть [сильные дожди] были в отдельных каких-то районах, здесь все отлично», — сказал он, показал сухие улицы на кадрах.

По его словам, дождь действительно был, но не сильный.

Другой россиянин в беседе с 360.ru тоже опроверг информацию о наводнениях. Он объяснил, что сильные дожди на Бали обычно выпадают ночью. А что касается оползней, то они, как правило, происходят в горных районах, а не по всему острову.

Ранее портал DetikBali сообщил, что как минимум два человека погибли в результате наводнений и оползней на Бали