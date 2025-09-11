Режим чрезвычайного положения ввели на Бали из-за ливней

Правительство индонезийского острова Бали объявило в режиме чрезвычайного положения для ликвидации последствий обильных ливней. Как сообщила пресс-служба посольства России, ограничения продолжат действовать неделю.

Дипломаты призвали россиян не покидать места пребывания, а при планировании маршрута учитывать действующие ограничения.

В дипмиссии подчеркнули, что сильнее всего пострадали районы Денпасар, Джембран, Гианьяр, Клунгкунг, Бадунг и Табанан. При посещении этих мест необходимо соблюдать особую осторожность. А при возникновении проблемных ситуаций — связаться с дежурным консулом.

Непогода обрушилась на Бали в минувшие вторник и среду. Представитель Российского союза туриндустрии в комментарии 360.ru рассказал, что часть центральных районов острова отключили от электричества в целях безопасности.

По данным синоптиков, сильнее всего пострадал район Западный Денпасар, где потоки воды заблокировали движение транспорта и попали в дома.