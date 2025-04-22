Зону эвакуации во Владимирской области расширили до семи населенных пунктов

В Киржачском районе Владимирской области из-за детонации боеприпасов объявили эвакуацию жителей семи населенных пунктов. К пунктам временного размещения их доставят автобусы, сообщила пресс-служба МЧС России.
Для жителей Барсова, Грибанова, Мирного, Храпков, Першина, деревни и поселка Дубки открылись семь пунктов временного размещения в Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры. Администрация Киржачского района выделила автобусы.
Глава МЧС России Александр Куренков поручил нарастить группировки пожарных и спасателей, работающих на месте происшествия. Кроме того, министерство открыло горячую линию.
Ранее районная администрация сообщила об эвакуации из двух населенных пунктов. Комиссия по ЧС решила обследовать территорию при помощи специальных квадрокоптеров.
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