Зону эвакуации во Владимирской области расширили до семи населенных пунктов

В Киржачском районе Владимирской области из-за детонации боеприпасов объявили эвакуацию жителей семи населенных пунктов. К пунктам временного размещения их доставят автобусы, сообщила пресс-служба МЧС России.

Для жителей Барсова, Грибанова, Мирного, Храпков, Першина, деревни и поселка Дубки открылись семь пунктов временного размещения в Киржаче на базе пяти школ и двух домов культуры. Администрация Киржачского района выделила автобусы.

Глава МЧС России Александр Куренков поручил нарастить группировки пожарных и спасателей, работающих на месте происшествия. Кроме того, министерство открыло горячую линию.

Ранее районная администрация сообщила об эвакуации из двух населенных пунктов. Комиссия по ЧС решила обследовать территорию при помощи специальных квадрокоптеров.