Взрыв во Владимирской области произошел из-за детонации боеприпасов

Минобороны: во Владимирской области в воинской части сдетонировали боеприпасы

Взрыв, который произошел во Владимирской области, спровоцировало возгорание на территории воинской части — там сдетонировали боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По предварительным данным, в результате детонации пострадавших нет. Причиной взрыва в министерстве назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

В Минобороны добавили, что привлекут виновных должностных лиц к ответственности. Расследованием обстоятельств ЧП будет заниматься комиссия, которую возглавит замглавы Минобороны Андрей Булыга.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев ранее подтвердил сообщения о взрывах. Позже в Киржачском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Очевидцы происшествия заявили 360.ru, что прогремело несколько взрывов, после этого в небо поднялся густой дым.