Подростка в Нижнем Новгороде задержали за кражу аккумуляторов для электросамокатов

В Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в краже аккумуляторов для электросамокатов, сообщили pravda-nn.ru в пресс-службе сервиса кикшеринга.

В начале августа сотрудники сервиса для аренды электросамокатов выявили несколько случаев кражи батарей в районе улиц Ижорская и Ошарская. С помощью облачной платформы служба безопасности отследила маршрут перемещения похищенных деталей.

В результате следственных действий подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции. Им оказался 16-летний житель Нижнего Новгорода. Он сознался в совершении преступления и показал место хранения украденного.

Сейчас подросток ожидает суда. По данным сервиса, это не единичный случай, зафиксированный в Нижнем Новгороде.