Житель Приморья принял медведя за человека в шубе и выгнал его из бани
Житель Приморья Михаил после рыбалки заметил в своей бане в лесу медведя и выгнал его с помощью шума. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мужчина рассказал агентству, что сначала отдыхал с друзьями на рыбалке, а потом отправился в баню. Открыв дверь, компания услышала похожие на храп звуки.
Сначала житель Приморья принял медведя за человека в шубе и шапке, но быстро понял, что это хищник, зарывшийся в осиновые веники.
«Этот зверюга все листья сожрал», — отметил собеседник издания.
В итоге мужчины взяли ружье и три железных емкости, чтобы шумом прогнать животное.
«Стали стучать котелками и крышкой по котелку, громко кричать. Уже почти охрипли, когда увидели морду зверя в дверях», — объяснил мужчина.
Он добавил, что хищник немного постоял и ушел в лес.
Ранее в Пуровском районе Ямала отловили медведя, который бродил у мусорного полигона. Хищника заметили в районе реки Пякупура.