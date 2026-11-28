Житель Приморья Михаил после рыбалки заметил в своей бане в лесу медведя и выгнал его с помощью шума. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Мужчина рассказал агентству, что сначала отдыхал с друзьями на рыбалке, а потом отправился в баню. Открыв дверь, компания услышала похожие на храп звуки.

Сначала житель Приморья принял медведя за человека в шубе и шапке, но быстро понял, что это хищник, зарывшийся в осиновые веники.

«Этот зверюга все листья сожрал», — отметил собеседник издания.

В итоге мужчины взяли ружье и три железных емкости, чтобы шумом прогнать животное.

«Стали стучать котелками и крышкой по котелку, громко кричать. Уже почти охрипли, когда увидели морду зверя в дверях», — объяснил мужчина.

Он добавил, что хищник немного постоял и ушел в лес.

Ранее в Пуровском районе Ямала отловили медведя, который бродил у мусорного полигона. Хищника заметили в районе реки Пякупура.