Житель Екатеринбурга остановил коня, ловко выхватив его узду прямо из окна автомобиля. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как мужчина замечает бегущего по городу черного коня и хватает повод прямо с пассажирского сиденья. В результате животное остановилось и успокоилось.

Брат екатеринбуржца Амур рассказал 360.ru, что позже удалось найти хозяина и вернуть ему лошадь.

«Это было просто случайно. Мы ехали с братом на машине и увидели коня, старший брат решил его остановить голыми руками», — отметил мужчина.

Ранее в Сети завирусился ролик с эквадорским мальчиком, который добирается до школы на ламе вместе с собакой. На кадрах видно, как он скачет на фоне гор и приветствует проезжающих мимо водителей.

Пользователи Сети посчитали ежедневное путешествие школьника в Андах ярким примером того, как местные жители с раннего детства сохраняют связь с окружающей природой.