Екатеринбуржец голыми руками остановил скачущего по городу коня
Житель Екатеринбурга остановил коня, ловко выхватив его узду прямо из окна автомобиля. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как мужчина замечает бегущего по городу черного коня и хватает повод прямо с пассажирского сиденья. В результате животное остановилось и успокоилось.
Брат екатеринбуржца Амур рассказал 360.ru, что позже удалось найти хозяина и вернуть ему лошадь.
«Это было просто случайно. Мы ехали с братом на машине и увидели коня, старший брат решил его остановить голыми руками», — отметил мужчина.
Ранее в Сети завирусился ролик с эквадорским мальчиком, который добирается до школы на ламе вместе с собакой. На кадрах видно, как он скачет на фоне гор и приветствует проезжающих мимо водителей.
Пользователи Сети посчитали ежедневное путешествие школьника в Андах ярким примером того, как местные жители с раннего детства сохраняют связь с окружающей природой.