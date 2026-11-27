В результате аварии, которая произошла на перекрестке на Комсомольском проспекте, пострадали пять человек. Об этом сообщили в столичном Депздраве .

По его данным, столкнулись четыре машины, одна из них загорелась.

«На месте аварии работали бригады Центра медицины катастроф Москвы и Скорой помощи», — уточнили в пресс-службе.

Четверых человек доставили в больницы в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший от госпитализации отказался.

На место также прибыли сотрудники ГАИ, они выясняют обстоятельства аварии. В столичной прокуратуре отметили, что ход следственной проверки находится на контроле ведомства.

Один из участников ДТП рассказал, что горящий автомобиль въехал в машины, которые стояли на светофоре на перекрестке. По его словам, легковушка двигалась со скоростью 200 километров в час.

Из-за аварии перекрыли движение на участке Комсомольского проспекта, на месте работают оперативные службы.