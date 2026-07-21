Стали известны подробности нападения овчарки на врача скорой в Новосибирске

Врач скорой помощи из Новосибирска, на которую один из пациентов натравил собаку, раздумывает, стоит ли ей выходить после больничного на прежнюю работу. О происшествии и его последствиях она рассказала корреспонденту 360.ru.

У женщины есть своя большая собака, поэтому она обратила внимание на необычное поведение хозяйской овчарки. Если животное не натравить специально, при защите территории оно будет лаять и рычать, прежде чем начнет кусаться. На нее же пес набросился молча. Спас коллегу водитель скорой, хозяин на крики не реагировал и остановить своего питомца не пытался.

Врач предположила, что овчарку специально натаскивали на людей. Она подчеркнула, что не имеет претензий к животному, в отличие от его владельца.

«Рост выручил. Собака лицо не покусала, шею не покусала», — рассказала медик.

Хотя жизненно важные органы не задеты, женщина получила серьезные повреждения мягких тканей и проходит курс прививок от бешенства. Кроме того, она испытала большой стресс, последствия которого чувствует до сих пор.

«Пока у меня возникает паника при мысли о поездках по вызовам. А мы не должны паниковать. У нас такая работа, надо всегда быть спокойными», — поделилась врач.

Утром 11 июля бригада медиков приехала в частный дом к мужчине. Пациент был нетрезв и остался недоволен предложением поехать в стационар.

Выйдя со двора, врач обернулась на голос хозяина и увидела несущуюся на нее овчарку. Собака прокусила ей предплечья, внутреннюю поверхность бедра, поцарапала ноги и ягодицы.

Следственный комитет возбудил против владельца животного уголовное дело. По ходатайству прокуратуры подозреваемого поместили под арест.