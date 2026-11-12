На Лиговском проспекте в Петербурге задержали одного из напавших на девушку

В Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте трое напали на 16-летнюю девушку и похитили ее сумку. Об этом КП-Петербург сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 10 ноября около 21:30. Один из нападавших ударил девушку кулаком в лицо, после чего злоумышленники забрали сумку и скрылись. Материальный ущерб оценили в 6150 рублей. Заявление в полицию Центрального района подала мать пострадавшей, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Девушку осмотрели медики: ей оказали необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о грабеже. На следующий день, 11 ноября, около 14:30 на Мытнинской улице сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых — 16-летнего юношу. Сейчас полиция разыскивает остальных участников нападения.