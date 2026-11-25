Штанга весом более 600 килограммов упала на спортсмена в Тюмени
Российский спортсмен Александр Костянов получил травмы во время турнира по силовому троеборью в Тюмени: на него упала штанга весом 605 килограммов. О последствиях происшествия атлет рассказал в беседе с 360.ru.
Во время первого подхода Костянов поднял 555 килограммов, установив рекорд России. Однако при попытке справиться с весом 605 килограммов его кисть подвернулась, и снаряд рухнул на грудь.
Спортсмен повредил связки пальцев правой руки, а также получил обширную гематому грудной клетки. После выступления он обратился в травмпункт, где ему наложили гипс на четыре недели. Врачи рекомендовали пройти МРТ, а затем провести операцию по восстановлению связок.
Костянов поделился, что из-за нестабильности правой кисти медики запретили ему дальнейшие выступления. По оценке медиков, при работе с большими весами существует риск повторной травмы.
«[Врач] сказал, повезло, что упала на правую грудь, а не на левую, где сердце, потому что мог вообще от удара сразу же прям на лавочке умереть», — поделился собеседник 360.ru.
В октябре спортсменка из США упала с высоты около пяти метров на затылок и шею во время турнира по рестлингу.