Российский спортсмен Александр Костянов получил травмы во время турнира по силовому троеборью в Тюмени: на него упала штанга весом 605 килограммов. О последствиях происшествия атлет рассказал в беседе с 360.ru.

Во время первого подхода Костянов поднял 555 килограммов, установив рекорд России. Однако при попытке справиться с весом 605 килограммов его кисть подвернулась, и снаряд рухнул на грудь.

Спортсмен повредил связки пальцев правой руки, а также получил обширную гематому грудной клетки. После выступления он обратился в травмпункт, где ему наложили гипс на четыре недели. Врачи рекомендовали пройти МРТ, а затем провести операцию по восстановлению связок.