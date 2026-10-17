В Москве задержали хулигана, поранившего кирпичом пассажирку МЦД-2

Правоохранители задержали 19-летнего хулигана, бросившего кирпич в окно электрички и попавшего в девушку. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Следователи установили, что мужчина находился на неработающей платформе станции «Покровское-Стрешнево». Увидев подъезжающую электричку Подольск — Нахабино, он бросил в окно кусок разломанной брусчатки.

На злоумышленника возбудили уголовное дело о хулиганстве, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее транспортная прокуратура сообщила, что пассажирка МЦД-2 получила травму из-за брошенного в электричку кирпича. Камера видеонаблюдения запечатлела, как камень влетает в окно и ударяет девушку по голове.