Пьяный мужчина в Красноярске напал на девятилетнюю девочку

В Красноярске мужчина напал на девятилетнюю девочку. Об этом 360.ru сообщила мать ребенка Екатерина.

По словам матери, на улице Ольховая в микрорайоне Солнечный 9 октября неизвестный мужчина схватил ее дочь за капюшон куртки и попытался куда-то тащить. У женщины создалось впечатление, что тот был пьян.

Выручить ребенка помог прохожий, злоумышленник немедленно скрылся. Ни нападавшего, ни спасителя Екатерина ранее не видела. По ее словам, сейчас девочка физически чувствует себя хорошо, но морально плохо. Ребенок напуган и сильно переживает.

Полицейские проводят проверку по факту происшествия и ищут нападавшего, отметили в пресс-службе краевого МВД.

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