Блиновская в СИЗО нашла новое хобби

Член ОНК Москвы Ботова: Блиновская начала рисовать картины в СИЗО

Фото: РИА «Новости»

Интернет-коуч Елена Блиновская в столичном СИЗО № 6 «Печатники» занялась живописью. Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова сообщила об этом журналистам. Ее процитировало РИА «Новости».

Общественники, по ее словам, побывали у подсудимой 27 августа. Блиновская отметила в изоляторе свой 43-й день рождения.

«Арестованная ни на что не жаловалась, встретив посетителей с улыбкой в нарядном платье. Досуг в камере, где с ней соседствуют еще две арестантки, Блиновская сейчас проводит, рисуя картины. Одно из ее свежих полотен — натюрморт с цветами», — рассказала Ботова.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией. Ее заподозрили в уклонении от налогов, неправомерном обороте средств платежей и отмывании денег. В середине августа суд продлил блогеру срок заключения под стражей еще на полгода.

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