Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Кирсанове

В Тамбовской области прокуратура организовала проверку в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном доме. Специалисты проверят, как эксплуатировалось газовое оборудование в здании.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте координирует прокурор Тамбовской области Александр Гулягин.

Взрыв прогремел в многоквартирном доме на Коммунистической улице 19 октября. Начался пожар, жильцов срочно эвакуировали. Два этажа — четвертый и пятый — получили повреждения.

В результате ЧП два человека погибли, еще минимум двое пострадали. Для жильцов подготовили пункт временного размещения на 60 человек. С людьми сейчас работают психологи МЧС России.