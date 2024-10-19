Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Кирсанове
В Тамбовской области прокуратура организовала проверку в связи со взрывом бытового газа в многоквартирном доме. Специалисты проверят, как эксплуатировалось газовое оборудование в здании.
«По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте координирует прокурор Тамбовской области Александр Гулягин.
Взрыв прогремел в многоквартирном доме на Коммунистической улице 19 октября. Начался пожар, жильцов срочно эвакуировали. Два этажа — четвертый и пятый — получили повреждения.
В результате ЧП два человека погибли, еще минимум двое пострадали. Для жильцов подготовили пункт временного размещения на 60 человек. С людьми сейчас работают психологи МЧС России.
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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Кирсанове
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