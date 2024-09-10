После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Коломне прогремел мощный взрыв. Об этом рассказал 360.ru местный житель Александр.

Мужчина проснулся от сильного взрыва, прогремевшего недалеко от его дома.

«Я услышан только один [взрыв]. Потом сработали сигнализации припаркованных во дворе машин. Взрыв, как мне показалось, был приличный и прогремел где-то рядом», — поделился с 360.ru житель города.

Ранее жительница Коломны рассказала, что ударов было несколько. По ее словам, взрывы раздавались с двух часов ночи и до четырех утра. Женщина предположила, что один из беспилотников сбили в микрорайоне Щурово.

Всего над Московской областью за ночь силы ПВО ликвидировали 20 украинских дронов. Один украинский БПЛА сбили на подлете к Москве, по два дрона уничтожили в Раменском городском округе и Домодедове. Еще по одному беспилотнику сбили в Люберцах и Коломне.