На Камчатке организовали проверку из-за затопления взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тиличики. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

«В Олюторском муниципальном районе Камчатского края в результате неблагоприятной метеорологической обстановки произошло частичное повреждение взлетно-посадочной полосы в аэропорту Тиличики», — заявили в ведомстве.

В результате случившегося задержали два рейса Тиличики — Петропавловск-Камчатский — Тиличики. Камчатская транспортная прокуратура проверит исполнение норм о безопасности полетов: оценят состояние технических сооружений, подготовленность к паводкам и реализацию ведомственного контроля. Также ведомство проследит за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов.

Ранее прокуратура начала проверку после происшествия с катером в Санкт-Петербурге.