В Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку

В Красноярском крае вертолет с 12 людьми на борту совершил вынужденную посадку

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Об этом сообщила Следственный комитет в телеграм-канале .

По информации следователей, на борту, который эксплуатировало ООО «АК „Геликс Аэро“», находились три члена экипажа и девять пассажиров. Данные о возможном ущербе и пострадавших уточняются.

Следком начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Сотрудники проводят следственные действия.

Красноярская транспортная прокуратура взяла на контроль аварийно-спасательные работы и проведет проверку по факту происшествия.

Ранее в Якутии завершили расследование дела о крушении вертолета. В результате аварии погибли четыре человека.