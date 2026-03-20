Прокуратура проведет проверку по факту крушения самолета в Коломне

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с падением легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Самолет рухнул в городском округе Коломна. В результате погибли два человека, находившихся на борту.

На место крушения выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Репетенко.

Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК отметила, что обстоятельства крушения выясняются.

«Следователями и следователями-криминалистами организован осмотр места происшествия, устанавливаются причины и условия произошедшего», — добавили в ведомстве.

На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что самолет получил серьезные повреждения. От удара разбилась кабина, отвалились крылья, деформировался корпус.

По информации МЧС, борт упал неподалеку от берега реки Ока. Причины случившегося пока неизвестны.