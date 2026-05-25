Прокуратура начала проверку после ЧП с катером в Санкт-Петербурге

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с катером в Санкт-Петербурге, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительным данным, вечером 24 мая 2026 года в акватории Невы в районе Троицкого моста катер с пассажирами на борту потерял ход из-за технической неисправности», — заявили в прокуратуре.

Всех пассажиров доставили до места назначения, никто не пострадал. Катер отбуксировали к месту стоянки. Прокуратура проверяет, как соблюдались законы о безопасности на воде и права пассажиров. Причины случившегося выясняются.

Ранее на Байкале перевернулся катер с 14 пассажирами. В результате ЧП одного человека отвезли в больницу. На место происшествия прибыли 30 спасателей, также на помощь выехала водолазная группа МЧС. Прокуратура Прибайкальского района организовала проверку по факту случившегося.