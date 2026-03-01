Два грузовых судна столкнулись в Финском заливе

В акватории Финского залива 28 февраля столкнулись двух грузовых судна. Обошлось без пострадавших и вреда для экологии, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Неподалеку от порта Усть-Луга одно из грузовых судов находилось в ледовом дрейфе, а второе навалилось на него. По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по СЗФО, сигнал о происшествии поступил около 14:00 28 февраля.

Оба судна ходят под иностранными флагами и получили незначительные повреждения корпуса — вмятины по разным бортам. Разлива нефтепродуктов и топлива не произошло, пострадавших тоже не зафиксировали.

Суда поставили на якорную стоянку вблизи места происшествия. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Накануне российские ледоколы пришли на помощь финским грузовым судам, застрявшим во льдах в Финском заливе. Несмотря на разногласия между странами, обеспечение морской безопасности признали приоритетным.